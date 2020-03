Malawi : Rachel, figure de la révolution technologique

Rachel Sibande contribue, sans nul doute, à hisser haut le drapeau du Malawi dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (Tic).À tout juste 34 ans, elle est l’une des fondatrices du premier centre de technologies et d’innovations de son pays : le Malawi hub (Mhub). Cet incubateur permet aux start-ups de développer des solutions technologiques durables répondant aux besoins de diverses organisations publiques et privées du Malawi voire au-delà.

« Le centre offre un espace de coopération aux jeunes innovateurs et entrepreneurs. Il est conçu pour stimuler la créativité et la pensée novatrice », explique Rachel Sibande qui fait partie, selon le célèbre magazine Forbes, des 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans en Afrique en 2016.

Les services proposés par le Malawi hub gagnent du terrain en Afrique australe, principalement en Zambie et au Zimbabwe. « Les start-ups ont élaboré entre autres plusieurs solutions technologiques innovantes pour des agences de développement dans les domaines de la démocratie, de l’observation des élections et de la distribution de l’aide humanitaire », raconte la jeune entrepreneuse.

Insatiable, Rachel Sibande pousse les startupeurs à se transcender pour étoffer leur portefeuille clients. « Nous offrons également une plateforme pour le développement des compétences, le transfert de connaissances, la mise en réseau et le mentorat pour les entrepreneurs et les innovateurs », souligne t- elle.

Avec un doctorat en Informatique obtenu à l’Université de Rhodes (Afrique du Sud), Rachel Sibande s’érige en modèle pour les jeunes qu’elle encourage dans l’acquisition « de compétences techniques et commerciales » afin de créer des solutions efficaces.

Pour faire des émules au Malawi, le centre de technologies et d’innovations organise deux concours nationaux qui facilitent l’accès au financement aux porteurs de projets.

