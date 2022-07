Malawi : des magistrats menacés de mort

Le système judiciaire du Malawi est secoué par des menaces de mort contre des officiers de justice et des incendies criminels sur les bâtiments des tribunaux, a appris APA mercredi.L’Association des magistrats et des juges du Malawi (MAJAM) a déclaré que certains magistrats avaient reçu des menaces d’un individu se présentant comme Ben Longwe.

Longwe aurait menacé d’attaquer les magistrats en incendiant leurs maisons, leurs véhicules et les bâtiments des tribunaux.

« Cette affaire survient quelques jours après une discussion de nature similaire qui a eu lieu sur une plateforme de médias sociaux, avec une référence particulière à un magistrat basé à Blantyre », a déclaré MAJAM dans un communiqué. Elle a ajouté : « Il est clair que ces menaces sont une réaction aux décisions judiciaires rendues récemment ».

L’association a averti que ces menaces constituent une incitation à la violence contre les magistrats et le système judiciaire dans son ensemble, « ce qui est criminel et inacceptable dans une démocratie constitutionnelle comme le Malawi ».

« De telles attaques et menaces portent atteinte et compromettent gravement l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Elle a appelé les personnes mécontentes des décisions de justice à demander réparation par les voies appropriées.

« A cet égard, MAJAM exhorte toute partie mécontente d’une ordonnance à demander un réexamen ou à faire appel devant la Haute Cour si l’affaire est traitée par un tribunal subordonné ou devant la Cour suprême d’appel si l’affaire est traitée par la Haute Cour ».