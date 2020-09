Maître Gims dévoile le titre de son album 100% rap et la date de sortie

Les choses ses précises sur le prochain album du rappeur congolais Maître Gims. Depuis déjà plusieurs mois, il en parle continuellement sur les réseaux sociaux. Son prochain album arrive.

Alors que le dernier en date, « Ceinture noire », a déjà bénéficié de deux rééditions – une première nommée Transcendance puis une seconde pour fêter une décennie de carrière en solo -, il est temps pour le célèbre rappeur français d’entamer une nouvelle page de sa carrière. Si le retour tant attendu avec la Sexion d’assaut se précise de semaine en semaine au point que l’espoir d’entendre un jour « Le Retour » des rois est désormais permis, Gims n’en oublie pas son propre cas.

Alors qu’il tease depuis maintenant plusieurs mois un gros retour sur un album 100 % rap, il est sur le point de tenir ses promesses : le vendredi 25 septembre 2020, il a envoyé un gros banger avec le single « Immortel ».

La star de la musique affûte ses flows et signe par la même occasion un clip visuellement impressionnant et revendicateur, qui traite à la fois du racisme envers les Noirs et des violences policières. A la fin de cette réalisation de grande qualité, Gims nous dit tout ce que l’on voulait savoir : son prochain album s’intitulera Le Fléau et paraîtra le 6 novembre prochain.