Macron cultive les bonnes relations franco-ivoiriennes

Après avoir fêté Noël avec les soldats français basés à Abidjan, Emmanuel Macron va s’employer samedi à renforcer les relations franco-ivoiriennes, en privilégiant la jeunesse et le sport, nouvelles priorités de la France en Afrique.

Episode insolite dans la matinée, le président, qui fête son 42e anniversaire, a été fait chef traditionnel « dans la plus pure tradition », héritant du nom de « N’djekouale »(chercheur de paix en langue ébrié) et des attributs liés à cet honneur dont un « bâton de commandement et un chasse-mouche ».

Il a ensuite pris la direction du quartier populaire de Koumassi pour inaugurer une « agora » en compagnie de l’ex-footballeur Didier Drogba, idole de Marseille et de Chelsea, et de la championne olympique de judo Priscilla Gneto, née en Côte d’Ivoire.

Plusieurs milliers de jeunes et une sono poussée à fond l’attendent.

« Ce complexe pour la jeunesse est vraiment un symbole de l’entente franco-ivoirienne. Le sport n’est pas seulement un moyen de se dépenser physiquement, il transmet des valeurs comme l’inclusion sociale, le respect, le partage. Des infrastructures comme ça, on devrait en avoir des milliers », a estimé Didier Drogba.

Dans le discours prononcé à Ouagadougou en 2017, destiné à redessiner les relations franco-africaines, Emmanuel Macron avait souhaité que « l’Afrique puisse se doter des meilleures installations sportives pour ses sportifs et pour ses jeunes ».

Cette « agora », qui offrira des équipements sportifs sur plus de trois hectares, doit servir de modèle à l’implantation de 80 autres centres dans le pays.

« Ca va être bien pour ma commune. On en avait vraiment besoin. Avant c’était très difficile (pour pratiquer) », s’est réjouie Zouleiha Danonne, 27 ans, judoka de Koumassi, en kimono.

Dans l’après-midi, comme il l’a fait lors de ses précédents déplacements en Afrique, Emmanuel Macron doit avoir un échange avec des étudiants, cette fois de l’institut de santé d’Abidjan, notamment sur la lutte contre le sida et les pandémies.

Le chef de l’Etat passera une partie de la journée en compagnie de son homologue Alassane Ouattara, qui s’est déjà rendu à six reprises à Paris depuis le début du quinquennat.

– Craintes électorales –

De source diplomatique et même si cela ne fera probablement pas l’objet d’une annonce, Emmanuel Macron pourrait aborder avec son hôte l’épineux dossier de l’élection présidentielle prévue en octobre 2020 en Côte d’Ivoire.

Agé de 77 ans, M. Ouattara entretient le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il a annoncé qu’il serait candidat si ses rivaux historiques, les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, se présentaient.

Agé de 85 ans, Henri Konan Bédié, président de 1993 à 1999, entretient lui aussi le doute sur sa candidature, alors que l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, 74 ans, attend en liberté conditionnelle en Belgique l’examen de l’appel du parquet après son acquittement en première instance de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale (CPI).

Dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts, la période qui s’ouvre s’annonce délicate.

De source diplomatique, Emmanuel Macron devrait tenter de convaincre Alassane Ouattara de ne pas se laisser attirer par « les sirènes d’un troisième mandat ».

L’opposition ivoirienne a, elle, renoncé à organiser samedi un meeting à Abidjan, affirmant que les autorités veulent « interdire les manifestations » pendant la visite du président français.

– Relancer le métro –

M. Macron, qui répète souvent que la France ne peut pas lutter seule contre le jihadisme au Sahel, va par ailleurs relancer un projet qui lui tient à coeur: la construction de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT), près d’Abidjan.

Il avait dévoilé ce projet en 2017 lors du sommet UE-Afrique, avec l’ambition de faire de cette académie un centre de formation de référence pour l’Afrique.

Toutefois, le projet n’a depuis guère avancé et le site choisi dans la station balnéaire de Jacqueville, à une cinquantaine de kilomètres d’Abidjan, est toujours un terrain vague (seuls des travaux de terrassement ont été réalisés). Ivoiriens et Français n’ont jusqu’à présent pas pu s’entendre sur le financement chiffré à environ 20 millions d’euros. L’impulsion donnée samedi vise à faire débuter les travaux en janvier pour se terminer en septembre, selon des sources sécuritaires.

Un autre dossier qui pourrait être relancé est celui du métro d’Abidjan, un projet titanesque de 1,5 milliard d’euros financé par la France, dont Emmanuel Macron avait posé la première pierre en 2017. Depuis, le dossier a évolué mais les travaux n’ont pas commencé.

Emmanuel Macron terminera sa deuxième visite en Côte d’Ivoire en se rendant dimanche à Bouaké, deuxième ville du pays. Avant de faire une escale rapide au Niger consacrée à la crise sécuritaire au Sahel.