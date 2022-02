Macky Sall : « l’Afrique émergente doit compter sur les jeunes et les femmes » (UA)

Dans son discours en tant que nouveau président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall a réservé une partie importante aux jeunes et femmes du continent.« Les jeunes doivent rester au centre de nos politiques publiques, parce qu’ils forment la majorité de notre population, et que nous ne pourrons tirer avantage du dividende démographique que si notre jeunesse reçoit l’éducation et la formation adéquates qui la préparent à la vie active » a indiqué le chef d’Etat sénégalais à la tribune de l’Union africaine

A côté des jeunes, les femmes continueront de jouer un rôle prépondérant dans ce décollage économique de l’Afrique souligne Macky Sall. « La condition féminine nous interpelle, parce que les femmes constituent l’autre moitié du continent. L’Afrique ne peut se développer quand des millions de femmes et de filles continuent de subir des traitements violents, inégalitaires et discriminatoires » soutient-il.

C’est pour cela que « j’appelle à une plus grande mobilisation des pouvoirs publics, des leaders d’opinion, de la société civile, des familles et des communautés contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, et pour leur autonomisation » a lancé le président de l’Union africaine au siège de l’Organisation a Addis Abeba. « C’est une condition essentielle du progrès de notre continent et de notre bien-être collectif » assure-t-il.