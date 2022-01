Macky Sall en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA titrent principalement sur la sortie du chef de l’Etat contre les activistes pour une criminalisation de l’homosexualité et son analyse des résultats des dernières élections locales.« Macky catégorique sur l’homosexualité », titre Walf Quotidien à propos de la rencontre entre le président de la République et les imams et oulémas du Sénégal. « Tant que je serai à la tête du pays, elle ne sera jamais dépénalisée », a-t-il promis.

« La dépénalisation de l’homosexualité n’est pas à l’ordre du jour », poursuit-il dans L’AS. Sous le titre « homo et rictus », L’Observateur évoque « la colère du président sur la campagne de dénonciation de +And Sam Djiko yi+ », un mouvement de défense des valeurs nationales.

« S’il ne s’agissait que de politique, cela ne me ferait pas mal, mais c’est inacceptable de mêler les chefs religieux à ces mensonges », a dit Macky Sall. « L’opposition est en train de me mettre à mal avec les religieux », a-t-il poursuivi dans EnQuête.

L’Observateur rapporte également « la vive réaction de Ababacar Mboup », coordonateur de ce mouvement, « et l’autre tour du Sénégal qui a été fatal à Benno Bokk Yakaar (coalition du pouvoir) lors des Locales ».

« Macky fait son dépouillement », indique Le Quotidien, évoquant les résultats des élections locales du 23 janvier dernier. « Je n’ai pas perdu ces élections, je n’ai jamais gagné Dakar, Thiès… », souligne-t-il.

Vox Populi note que « Macky sort du silence, s’évalue » et déclare que « la majorité qui (l’a) réélu n’a pas changé ». Pour lui, « les résultats provisoires (leur) créditent de 36 à 37 sur les 46 départements ; c’est plus de 80 % ».

Sur la bataille de Dakar, ce fut une « raclée mémorable pour Diouf Sarr », ministre de la Santé et candidat du pouvoir qui est « devancé de plus de 92.000 voix par celui de Yewwi » Askan Wi, la grande coalition de l’opposition, souligne le Témoin. Le journal ajoute que l’opposition remporte finalement 15 communes sur 19 de Dakar.

« Yewwi Askan Wi enterre l’APR », l’Alliance Pour la République, indique Sud Quotidien, parlant des résultats provisoires des Locales à Dakar où le parti du chef de l’Etat n’a gagné aucune commune.

EnQuête s’intéresse à la gestion des maires novices qui seront « à l’épreuve de la rupture ». Selon le journal, ils devront faire face aux défis des moyens financiers et des capacités de gestion. Pour le sociologue politique Ibou Sané, « rien ne leur sera pardonné et l’Etat va les épier de très près ».

Sur la CAN 2021 du Sénégal, le Soleil note que « les Lions respirent la forme » à deux jours du quart de finale contre la Guinée Equatoriale. Lors du dernier galop d’entrainement hier à Bangou, avant de rallier Yaoundé, « 25 joueurs (étaient) présents », constate Stades qui souligne que Sadio Mané était pour sa part « en salle de musculation » après sa blessure au cou face au Cap-Vert. « Sadio va très, très bien », rassure le quotidien sportif.

L’Observateur revient sur ce choc de la star sénégalaise de Liverpool face au gardien cap-verdien. Un médecin de la CAF révèle que Sadio Mané a dit juste après sa blessure : « J’ai des vertiges, mais je veux jouer ; je suis un patriote ». « A ce moment-là, il n’avait pas compris que c’est un signe de commotion cérébrale », a noté le praticien.