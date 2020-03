Lutter contre la propagation du Covid 19 : les 7 mesures annoncées par Félix Tshisekedi

1. Interdire tous rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial ; 2. La fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l’ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines ; 3. Suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020 ; 4.Suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre; 5. Interdire, toujours jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ; 6. Interdire, l’organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnteurs; 7.Prendre en charge aux frais du Gouvernement tous les cas testés positifs sur l’ensemble du territoire.