La Banque africaine de développement (BAD), a approuvé mercredi un crédit de 142 millions USD en faveur de la République démocratique du Congo pour l’aider à lutter contre la covid-19, indique un communiqué de presse de cette institution parvenu jeudi à rédaction.

Selon ce communiqué, « RDC- BAD. 100 million d’Unités de Compte (142 million $) approuvés pour la lutte contre COVID-19. Excellente coordination entre la Présidence, la Primature, les Finances dans l’exécution des mesures préalables requises. Intérêt supérieur de la Nation oblige! », a déclaré M.Matungulu Mbuyambu.

Pour lui, depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 10.537, dont 10.536 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 271 décès (270 cas confirmés et 1 cas probable) et 10.041 personnes guéries.

Les 21 provinces actuellement touchées sont : Kinshasa : 8.113 cas ; Nord-Kivu : 907 cas ; Kongo Central : 466 cas ; Haut-Katanga : 326 cas ; Sud-Kivu : 303 cas ; Ituri : 149 cas ; Lualaba : 103 cas ; Haut Uélé : 67 cas ; Tshopo : 38 cas ; Nord-Ubangi : 23 cas ; Equateur : 15 cas ; Kwilu : 6 cas ; Sud-Ubangi : 6 cas ; Maniema: 2 cas; Haut-Lomami : 1 cas; Kasaï : 1 cas ; Kasaï Central : 1 cas ; Kwango : 1 cas ; Tshuapa : 1 cas, signale – t- on.