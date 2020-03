Lutter contre Covid-19 : l’ONG le citoyen va distribuer gratuitement 450.000 masques et gels aux familles démunies

Le coordonnateur de l’ASBL Le citoyen a au cours d’une conférence de presse tenue dimanche dernier, est revenu sur la nécessité pour la ville de Kinshasa de se fier sur la prévention des masses par la protection individuelle pour contenir la propagation du Covid-19 à travers la ville.

C’est dans ce cadre que cette structure répondant positivement à l’appel du président de la République et du gouvernement entend sur fonds propres distribuer gratuitement des masques et gel désinfectants made in Congo.

« Nous citoyens, nous avons pensé venir en appui à cette campagne nationale lancée par le pouvoir public, lancée une campagne de production locale, une réponse locale à un problème local, une production sur fonds propres des masques de protection individuelle mais également la production des gels de désinfection », affirme JB Iyoka.

La distribution de ces masques et gel désinfectants seront distribués gratuitement suivant un chronogramme à la population à faible revenu pour se protéger au regard du coût de plus en plus exorbitant des masques actuellement en vente, a – t – il renchérit.

A en croire Iyoka, ces masques de protection, qui seront en tissu, répond aux normes recommandées et leur efficacité ne peut être remise en cause.

S’agissant du gel désinfectant, sa production sera assurée par une équipe de chimistes de l’Université de Kinshasa.

Pour la première phase de cette campagne, l’ASBL compte produire 450.000 masques pour 30.000 familles à revenu faible à raison de 3 masques pour chaque membre d’une famille de 5 personnes et 30.000 litres de gel.

