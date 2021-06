C’est depuis près de deux semaines que le président Félix Tshisekedi est en mission sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, il a momentanément interrompu sa mission d’itinérance pour participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) prévu ce mercredi 23 juin 2021 à Maputo.

Arrivé en fin de journée du mardi 22 à Maputo, le Président congolais a été accueilli par le ministre mozambicain des affaires étrangères et son collègue de tourisme.

Le Président de la République est arrivé ce mardi soir à Maputo.

Le Chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe (SADC) qui se tient dès ce mercredi 23 juin.

Il sied note que, le sommet de Maputo est exclusivement consacré au terrorisme qui sévit dans la sous-région notamment au Mozambique et en République Démocratique du Congo.

Signalons que, les 16 chefs d’État et de gouvernement membres de la SADC, vont peaufiner des stratégies communes pour combattre le terrorisme, fléau qui frappe particulièrement la région mozambicaine de Cabo Delgado et les provinces congolaises du Nord-Kivu et de l’Ituri avec des conséquences collatérales néfastes pour les deux pays frères.