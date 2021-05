Au cours du Sommet sur le financement des économies africaines à Paris, le président congolais Félix Tshisekedi a animé une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, Macky Sall, et Kristalina Georgieva. Le président en exercice de l’Union africaine est revenu sur les questions sécuritaires en Afrique.

« L’accent principal que nous avons mis, c’est au sujet de l’insécurité, le terrorisme qui a son épicentre en Afrique », a t-il dit le chef de l’État Congolais et président en exercice de l’UA. « Si nous ne prenons pas garde, cela va ravager tous les espoirs qui sont aujourd’hui permis et toutes les initiatives que nous mettons en place pour relancer les économies africaines (…). La joie pour moi, c’est de constater qu’il y a une demande d’accroitre les moyens de sécurité aux pays touchés par l’insécurité » a-t-il ajouté.

Il sied de noter que, qu’une trentaine de chefs d’État et de Gouvernement ainsi que des dirigeants d’organisations internationales ont participé à ces assises qui faisaient suite à la diffusion d’une Tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril 2020, en faveur d’une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie de la coviod-19.