Lutte contre la propagation du Covid-19 : Ritha Bola appelle au respect des mesures prises par le Chef de l’Etat

La Directrice Générale de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK) se dit déterminée à lutter contre la pandémie de Coronavirus.

Dans un message de sensibilisation sur le Covid-19, elle annonce avoir réduit l’effectif des agents aux bureaux de la DGRK et les appelle au respect des mesures barrières prises par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

« Les bureaux de la DGRK sont ouverts mais à effectif réduit selon les mesures prises par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Tous les dispositifs sont mis en place pour le lavage des mains avec les savons hydro-alcooliques et des serviettes à usage unique afin d’éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus. Nous demandons aux agents entre eux et quand ils reçoivent des assujettis de rester à 1m ou 2m de distance, de tousser sur le coude et de se relaver les mains à 100 fois par jour s’ils peuvent et pendant au moins quelques minutes », a déclaré Ritha Bola Dula directeur général de la DGRK.

.