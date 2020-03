Lutte contre la propagation du Covid-19 : la mesure de distanciation violée au port de Goma

Le rassemblement de plus de 20 personnes interdites par le chef de l’État Félix Tshisekedi, n’est pas respecté au port public de Goma où un cas de coronavirus a été confirmé.

C’est à chaque accostage de bateau que plus des centaines de personnes sont rassemblées le long du port, c’était un constant fait par nos confrères de l’actualité.cd.

« Nous sommes au courant que Coronavirus existe mais jusque-là on n’a pas encore vu une personne décédée de cette maladie. Mais aussi quand nous avons embarqué, personne ne nous a parlé des mesures d’hygiène encore moins le non rassemblement de plus de 20 personnes », dit un passager arrivé à Goma en provenance de Bukavu.

Signalons que la ville de Bukavu compte deux cas confirmés dimanche dernier par l’INRB et le gouverneur Théo Ngwabidje.

Ces passagers « viennent d’arriver, nous les sensibilisons et nous pensons qu’ils sont en train de comprendre que Coronavirus existe », explique, un agent de service d’hygiène.

Lundi soir, l’INRB a rapporté 17 nouveaux cas de Covid-19 dont 1 cas à Goma et 16 à Kinshasa. Le cumul est de 98 cas dont 8 décès sur l’ensemble du pays.