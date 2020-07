Lutte contre la Covid-19 et Ebola :le Royaume Uni rassure de son appui à la RDC

Le Royaume Uni va appuyer la RDC dans ses efforts pour juguler la crise sanitaire due à la Covid-19 et à la maladie à virus d’Ebola, a déclaré la nouvelle ambassadrice du Royaume Uni en RDC, Mme Emily Maltman, à l’issue d’une audience que le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a accordée mardi 14 juillet 2020, à la cité de l’Union africaine à Kinshasa.

Selon le diplomate britannique, l’état de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Londres et l’appui de la Grande-Bretagne dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus et la maladie à virus Ebola en RDC ont été au menu de leurs échanges.

Tout en saluant l’excellence des relations entre le Royaume Uni et la RDC, Mme Emily Maltman a confirmé que son pays va poursuivre son appui à la RDC en tant que bailleur de fonds à travers les ONG dans le domaine de la santé et des aides humanitaires.

Le nouvel ambassadeur du Royaume Uni en RDC, Mme Emily Maltman avait présenté ses lettres de créance au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a, à peine 10 jours.

Bill Gates promet son appui dans l’amélioration du système de santé

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé le même mardi, par vidéo conférence, avec le milliardaire américain Bill Gates qui a promis un appui de sa fondation pour l’amélioration du système de santé avec notamment l’éradication des maladies infectieuses comme la rougeole, la poliomyélite et d’autres maladies virales.

La lutte contre la pauvreté en Afrique a été au centre des entretiens entre les deux personnalités qui ont, à cet effet, envisagé, notamment le développement de d’agriculture et la micro finance.

Le directeur Afrique du milliardaire américain, Cheik Oumar Seydou a aussi participé à cette liaison vidéo.

La fondation Bill Gates, rappelle-ton, est très engagée dans l’humanitaire.

Source: ACP