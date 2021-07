Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a rassuré le Conseil des ministres de l’avancement du processus d’allocations diversifiées de vaccins à la République Démocratique du Congo.

Le ministre de la santé publique, a annoncé que 250 380 doses du vaccin Pfizer sont attendus d’ici mi-août 2021 et 4,6 millions d’autres doses arriveront en septembre prochain dans le cadre de l’initiative Covax.

Actuellement, la campagne de vaccination est suspendue en RDC. Il n’y a plus de doses d’AstraZeneca dans le pays où trois lots reçus le 2 mars ont périmé les 24 et 27 juin et le 11 juillet, faute de volontaire pour la vaccination et à cause des difficultés dans la communication et la logistique.

Concernant l’évolution de la pandémie, le Ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a informé le Conseil des Ministres que la tendance générale à la semaine épidémiologique 29, après la déclaration de l’épidémie le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l’incidence de Covid-19 de 18,7% par rapport à la semaine précédente.

En effet, la régression a été de 32,26% au cours de cette période à Kinshasa contrairement aux autres provinces où l’on a observé une augmentation de 8,19% de cas confirmés par rapport à la semaine précédente.