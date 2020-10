Lutte contre la corruption : l’APLC a déjà lancé 12 invitations pour des dossiers de détournement

Au cours d’un séminaire organisé par le Réseau des parlementaires Africains contre la corruption (APNAC) à Kinshasa le 17 octobre dernier, Ghislain Kikangala, coordonnateur de l’agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC) a repris l’examen et le traitement de l’ensemble des dossiers laissés par l’équipe du Professeur Luzolo Bambi, alors conseiller de l’ancien Chef de l’État en charge de lutte contre la corruption.

Tout en indiquant que les animateurs de l’ALPC n’ont jusque-là que près de 3 mois travail à compter de la date de leur prise des fonctions au mois de juillet dernier, Ghislain Kikangala a, cependant, noté l’essentiel des dossiers enregistrés par cette structure, entre autres : 12 Dénonciations pour détournement dont 7 invitations lancées, 26 Dossiers judiciaires dont 5 invitations lancées .

Dans cette foulée, le coordonnateur Kikangala se dit convaincu qu’il existe un lien entre la lutte contre la corruption et l’assaisonnement du climat des affaires pour lequel s’est engagée la République démocratique du Congo afin « d’attirer plus d’investissements privés et d’atteindre ainsi la croissance économique, facteur indissociable au développement ».

« Autant le mal est profond et les objectifs à atteindre sont grands, autant notre détermination et notre engagement à lutter contre le fléau de la corruption demeurent indéfectibles. La lutte contre la corruption s’avère être à ce jour l’une des solutions idoines pour un assainissement du climat des affaires en RDC », a-t-il précisé.

De noter que l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption (APLC), créée le 17 mars 2020 par le chef de l’État Félix Tshisekedi est l’autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption en RD Congo.

L’APLC dans sa mission, coordonne tous les services et organismes publics en charge de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux, la criminalité organisée et les infractions y assimilées.