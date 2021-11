Le président américain Joe Biden a salué les efforts de son homologue congolais Félix Tshisekedi, dans la lutter contre la corruption et le respecte des droits humains.

Ces deux dirigeants ont discuté de l’engagement commun des États-Unis et de l’UA à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de Covid-19.

Ils ont également discuté du récent accord facilité par les États-Unis entre Moderna et l’UA pour mettre à disposition de l’UA jusqu’à 110 millions de doses de vaccin sur une base accélérée. Cela s’ajoute aux 63 millions de doses de vaccin que les Etats-Unis ont déjà expédiées à l’UA, avec plus de doses données par les États-Unis livrées chaque semaine.

On outre, les présidents Tshisekedi et Biden ont évoqué l’impératif de protection de la forêt du bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale au monde, pour la réalisation de l’objectif mondial de zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Au cours de cette tête à tête de près de 30 munîtes, Il a aussi été question « des efforts du président Tshisekedi en tant que président de l’UA pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris la nécessité de résoudre la crise qui s’étend en Éthiopie et de rétablir le gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan ».

Il sied de signaler que, cette rencontre entre les deux chefs d’état a été organisée à l’initiative de la partie américaine. Un entretien prévue pour durer une dizaine de minutes, les présidents Congolais Tshisekedi et américain Joe Biden se sont finalement entretenus pendant près d’une demie heure.