Lutte contre covid-19 : l’UE a octroyé 4 237 350 de dollars américains pour appuyer la riposte en RDC

L’Union européenne (EU), à travers son ambassadeur Jean-Marc Châtaigner a aligné une contribution d’urgence de 4 237 350 de dollars américains pour appuyer les efforts de la riposte au covid-19 en RDC.

Il sied de noter que, ce fonds est géré par le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Jean-Marc Châtaigner l’ambassadeur, de l’UE en RDC, a procédé mardi 28 avril dernier, à la remise officielle du premier lot de 50 motos et autres matériels au ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, pour la mise à disposition au Comité multisectoriel de riposte contre Coronavirus en RDC.

Cela, pour faciliter l’équipe de riposte contre cette pandémie, dans la mobilité pour suivre les cas atteints et les personnes contacts au Coronavirus dans le pays.

« Les équipements, les médicaments et les matériels sanitaires sont en cours d’achat et seront livrés au fur et à mesure au ministère de la Santé. Nous sommes en train, avec mes équipes de l’UE en RDC, d’instruire plusieurs programmes supplémentaires en soutien à la lutte contre le COVID-19 », a déclaré Jean-Marc Châtaigner.

Le diplomate a fait l’allusion notamment à la réhabilitation de l’hôpital Saint-Joseph à Kinshasa, la convention partenariat avec la CENCO et l’Eglise du Christ au Congo (ECC) pour la sensibilisation de la population congolaise.