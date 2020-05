Lutte contre Covid-19 : la Task force, le ministère de la Santé et le secrétariat technique joignent leurs forces

Pour éradiquer la propagation du Covid-19, la Task Force présidentielle, le ministère de la Santé et le Secrétariat technique de la riposte ont joint leur force pour créer des capsules vidéo et audio.

Ces capsules seront diffusées sur des chaînes de télévision et radios en prime time et ce, sur une durée de 6 mois, de mai à novembre 2020. C’est ce qui ressort d’une réunion entre ces structures mercredi 13 mai dernier à la cité capitale.

La conception, la création et la diffusion des capsules sont réalisés par l’équipe technique de Kinshasa Digital et de l’ANICIIS, avec l’appui financier de leurs partenaires, le tout sous la coordination et la validation de la Task Force présidentielle, le ministre de la Santé et le Secrétariat technique de la riposte.

Cette réunion de validation du plan de communication commun de Covid-19 a réuni les parties prenantes suivantes à Texaf-Digital Campus : Tina Salama, porte-parole adjointe du Président de la République et membre de la Task Force Covid-19, Popaul Punza, coordinateur adjoint du Secrétariat technique de la riposte, Jean-Max Mayaka, coordinateur de l’ANICIIS et Thomas Strouvens, CEO de Kinshasa Digital. Les 4 parties prenantes ont suggéré d’inclure un membre du département de la communication du ministère de la Santé : Mme Bienvenue Babua.