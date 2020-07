L’USAID débourse 90 millions de dollars pour la mise en œuvre de projets de développement prioritaires en Egypte

Par Mohamed Fayed – L’Egypte et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont signé, jeudi, six accords de financement d’un montant de 90 millions de dollars, pour mettre en œuvre des projets de développement prioritaires dans les secteurs de l’éducation de base, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la science et de la technologie, de la santé, de l’agriculture, du commerce et des investissements.Le premier accord vise à injecter 15 millions de dollars dans le secteur de l’éducation de base, à améliorer les compétences des étudiants et à former les enseignants, tandis que le deuxième accord prévoit que 30 millions de dollars seront versés dans l’Initiative égypto-américaine pour l’enseignement supérieur, afin de créer une main-d’œuvre qualifiée qui répond aux besoins du marché du travail et de renforcer la capacité institutionnelle des établissements d’enseignement supérieur égyptiens.

Quant au troisième accord, il consiste en l’octroi de 4 millions de dollars pour accompagner le domaine de la science et de la technologie, pour étendre la portée des relations entre les communautés scientifiques et technologiques entre les deux pays, et promouvoir la coopération à des fins pacifiques.

Le quatrième accord prévoit 4,4 millions de dollars pour le développement agricole et rural, afin d’augmenter les revenus et les possibilités d’emploi dans les entreprises agricoles en Haute-Égypte, dans le Grand Caire et au Delta du Nil.

Pour ce qui est du 5ème accord, d’un montant de 10 millions de dollars, il est destiné à améliorer le secteur de la santé en renforçant le programme de planification familiale et de santé génésique de l’Égypte.

Enfin, le sixième accord prévoit une enveloppe de 26,5 millions de dollars pour stimuler le commerce et l’investissement dans le but de réaliser la croissance économique, d’améliorer la productivité du travail et d’augmenter la croissance des petites et moyennes entreprises.

Pour rappel, le portefeuille de coopération de l’USAID en Égypte s’élève à plus de 30 milliards de dollars depuis 1978, couvrant divers secteurs, notamment la santé, la population et l’éducation, tandis que le portefeuille de projets en cours depuis 2014 s’élève à près de 1 milliard de dollars.