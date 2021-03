Nouveau gouvernement de l’Union- Sacrée, Steve Mbikayi président national de la formation politique Parti travailliste (PT), se dit n’être pas associé dans le partage des postes ministériels.

Formation du nouveau gouvernement de l’Union-sacrée, Steve Mbikayi, dénonce la mise à l’écart de son parti politique membre de l’AFDC-A par le Sénateur Modeste Bahati Lukwebo.

Selon Steve Mbikayi , les partis alliés dont le PT est majoritaire n’ont pas été associés par leur autorité morale Modeste Bahati. « On a eu le 2ème vice-président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat pris par l’AFDC. Sur les 41 députés,10 appartiennent aux alliés dont le PT est majoritaire. Les alliés ne sont pas associés à la désignation des animateurs dans toutes les institutions comme ailleurs. Dictature éhontée? » déplore Steve Mbikayi l’ancien ministre des affaires humanitaires via son compte tweeter.

Il sied de signaler que, le président national de la formation politique PT, désavoue la démarche de Bahati qu’il qualifie « d’obscure » et tendant à se faire le poids politique de plus en plus dans les institutions du pays avec des visées gourmandes, qui ne font que discréditer son regroupement politique AFDC.

Pour rappel, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été investi candidat de l’Union sacrée au perchoir du sénat. Signalons qu’il est candidat unique à ce poste, et son regroupement politique occupe également la 2ème vice-présidence de la chambre basse du parlement congolais.