L’UDPS en feu, Kitenge conteste la décision de Kabuya de ne pas désigner le remplaçant de Kabund

Pour Kitenge Yesu, Augustin Kabuya est allé vite en besogne en déclarant le « non-remplacement de Jean-Marc Kabund » à l’Assemblée nationale.

« Je suggère humblement, au secrétaire général de geler le point 3 de sa déclaration du 28 », écrit le haut représentant et envoyé spécial du chef de l’État via Twitter. Le haut représentant et envoyé spécial du chef de l’État a, toutefois, déclaré que la colère est « mauvaise conseillère »

« La destitution du premier vice-président de l’Assemblée nationale est une mauvaise action. La colère, mauvaise conseillère mais contrôlée, elle peut être une force quelque part. La priorité c’est l’état des lieux franc de la coalition », a-t-il indiqué

Pour rappel, Augustin Kabuya a dans un communiqué de presse publié jeudi dernier, avait fustigé la destitution de Kabund tout en annonçant le non-remplacement de ce dernier à l’Assemblée nationale.