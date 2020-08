Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a annoncé mercredi la prise en charge de près de 500 enfants sans abris dans la ville de Lubumbashi.

Les enfants sans abris dans la ville de Lubumbashi, seront désormais hébergés au centre Lukuni, un centre de prise en charge des enfants en rupture familiale situé sur la route Likasi. Cette décision intervient au moment où la ville de Lubumbashi connaît un afflux d’enfants sans abris.

Les bâtiments du centre devant les accueillir, encore en état de délabrement, ont été rafraîchis en attendant l’arrivée de ces 500 enfants sans abris. Aussi, Jacques Kyabula Katwe a appelé, à cette occasion, ceux qui ont des enfants qui circulent sans rien faire en ville de les récupérer et ne permettre que les orphelins d’être pris en charge par le gouvernement provincial du Haut-Katanga.

Ces enfants sans abris deviennent de plus en plus nombreux au centre-ville de Lubumbashi. Une situation qui crée même l’insécurité et des actes de dépravation des mœurs de la part de ces enfants en rupture familiale.