Lubumbashi : Kyungu appelle les militants de l’UDPS à s’abstenir des initiatives qui peuvent perturber le bon fonctionnement des institutions

Jacques Kyabulu Katwe gouverneur de la province du Haut-Katanga, a reçu ce jeudi 5 mars à Lubumbashi, le député provincial Antoine Gabriel Kyungu Wa-Ku-Mwanza venu lui rendre une visite de courtoisie.

La situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République Démocratique du Congo a été au centre des échanges entre les deux personnalités.

À l’issue de cet entretien, l’ancien président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga a lancé un appel au calme, tout en soulignant que la situation n’est pas seulement difficile dans cette province.

« Ce que j’ai dit à monsieur le gouverneur c’est les mots que nous allons placer pour demander à la population de garder son calme et de vaquer à ses occupations. Nous traversons un moment difficile partout c’est pas seulement ici au Katanga, et nos responsables à tous les niveaux sont aux commandes et nous leur faisons confiance parce que c’est pas facile », a dit Gabriel Kyungu.