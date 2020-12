La formation politique de Gabriel Kyung, l’Union nationale des fédéralistes du Congo (Unafec) fédération du Lualaba, conseille à Joseph Kabila de rester à son paradis de Kingakati.

L’Unafec Lualaba n’est pas allée par quatre chemins pour faire entendre son inquiétude sur la venue imminente du sénateur à vie Joseph Kabila à Kolwezi. C’était au cours d’un message adressé aux sympathisants de Gabriel Antoine Kyungu wa Kumwanza lundi 7 décembre 2020 réunis à leur siège situé sur l’avenue Maduda dans la commune de Dilala que cette fédération a soulevé ses inquiétudes.

René Lumuna Mubonde Président fédéral de l’Unafec a invité les sympathisants de sa famille politique issue du regroupement Lamuka à ne réserver aucun accueil à Joseph Kabila, Autorité morale du Front Commun du Congo (FCC) attendue dans la capitale du Lualaba dans les tous prochains jours.

Au nom de la paix que ne cesse de reconstruire le Chef de l’Etat, l’Unafec Lualaba fustige des messages teintés de haine tribale diffusés ces derniers jours sur les réseaux sociaux par des partisans fanatisés de Kabila. « La population de Kolwezi n’est pas prête à accueillir sur son sol ce compatriote qui ne l’a jamais favorisé », a indiqué le numéro un de ce parti.

Etant donné que la population du Lualaba ne connaît pas les motifs réels de l’arrivée à Kolwezi du sénateur à vie, l’Unafec recommande aux uns et aux autres de rester unis et de résister à Kabila qui selon cette famille politique, ce dernier a vendu à vil prix tout Kolwezi aux chinois pour ses intérêts égoïstes et le conseille de rester à son paradis de Kingakati.