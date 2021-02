Le chef de l’Etat rwandais Alex Paul Kagame a dans un tweet, se dit prêt à travailler avec « son frère » Félix Tshisekedi en vue d’atteindre « les objectifs communs du continent africain ».

« Félicitations à mon frère le Président Tshisekedi sur votre nouveau rôle de Président de l’Union Africaine. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour atteindre les objectifs communs de notre continent », a-t-il réagi dimanche sur son compte Twitter.

Congratulations to my brother President Tshisekedi @Presidence_RDC on your new role as Chair of the African Union. We stand ready to work with you towards achieving the common goals of our continent.

