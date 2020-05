L’OSCEP salue la publication dans le Journal officiel de l’Ordonnance portant création de l’APLC

L’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle (OSCEP) annonce et salue la publication dans le Journal officiel de la RDC de l’Ordonnance n°20/013 bis du 17 mars 2020, portant création, organisation et fonctionnement d’un Service spécialisé dénommé « Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption », APLC en sigle, indique un communiqué de presse de cet Observatoire transmis mardi à l’ACP.

Ce communiqué précise que cette Ordonnance signée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est publiée dans le numéro spécial du Journal officiel du 18 avril 2020. L’OSCEP se félicite de l’avènement de cette Agence qui va participer à la matérialisation de la vision politique du Chef de l’Etat, faisant de la lutte contre la corruption un passage obligé vers l’accomplissement du bien-être du peuple. La direction générale de l’OSCEP invite tous les activistes des ONG de lutte contre la corruption, les opérateurs économiques et les responsables des institutions publiques, à accompagner le Chef de l’Etat dans cette vision de faire de la lutte contre la corruption un des segments prioritaires de sa mandature.

L’OSCEP, à travers son Directeur général, Saint Augustin Mwendambali, invite les experts en la matière à descendre dans les laboratoires en vue de réinterroger les énoncés, d’élaborer des nouveaux théorèmes, de reformuler les nouvelles hypothèses de travail et de recadrer des actions de transformation sur le terrain. Cela permettra de faire face aux difficultés inhérentes à la complexité des missions dévolues à l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption.

L’OSCEP a été créé par le Décret présidentiel n°075/2003 du 03 avril 2003 sous la dénomination « Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle » (OCEP). Il a été transformé en Etablissement public, à caractère technique, doté de la personnalité juridique, par le Décret n°16/020 du 16 juillet 2016 sous la dénomination « Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle », OSCEP en sigle. Erigé en interface de l’Etat en matière de prévention et de surveillance de la corruption, l’OSCEP est l’organe technique et consultatif du gouvernement chargé de la promotion des valeurs éthiques, de la moralisation de la gestion de la chose publique ainsi que de la lutte contre les an-tivaleurs dans les milieux socioprofessionnels.

Source: ACP