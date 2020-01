L’ONU satisfaite que l’étape du rallye « Africa Eco Race » ait traversé Guergarat « paisiblement »

L’organisation des Nations-Unies (ONU) s’est dite satisfaite que l’étape du rallye « Africa Eco Race » reliant le Maroc et la Mauritanie ait traversé « paisiblement » la zone tampon de Guergarat lundi.« Nous sommes heureux de constater que l’Africa Eco Race a traversé Guergarat paisiblement aujourd’hui », a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse à New York, cité par la presse marocaine.

M. Dujarric a rappelé, à cet égard, que le chef de l’ONU avait appelé samedi à « la plus grande retenue et à désamorcer les tensions » suite aux menaces et aux gesticulations du polisario et de ses relais visant à entraver le passage de l’Africa Eco Race à Guergarat.

En effet, M. Antonio Guterres a exigé le « maintien de la circulation civile et commerciale régulière » à Guergarat et a appelé à s’abstenir de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans la zone tampon.

« Il est important de permettre le maintien de la circulation civile et commerciale régulière et de s’abstenir de toute action susceptible de modifier le statu quo de la zone tampon » de Guergarat, a-t-il insisté.

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU a également réitéré, lundi, « l’engagement des Nations-Unies à aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara conformément aux résolutions du Conseil de sécurité ».

Pour rappel, le rallye « Africa Eco Race », qui relie Monaco à Dakar en traversant le Maroc est à sa douzième édition cette année.

