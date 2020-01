Londres : la signature d’un protocole d’accord entre la RDC et la société anglaise BBOXX pour fournir de l’électricité

En marge du forum Royaume-Uni/Afrique sur l’investissement, Félix Tshisekedi, a présidé ce mardi 21 janvier 2020 la signature d’un protocole d’accord entre son pays et la société anglaise BBOXX.

Ce protocole d’accord signé par le ministre des Ressources Hydrauliques et de l’Électricité, en présence de Laurent Van Houcke, co-fondateur de BBOXX, va s’étaler jusqu’en 2024.

Selon la presse présidentielle, la concrétisation de ce protocole d’accord apportera l’électricité à 10 millions de Congolais, et la création de 100.000 emplois, et favorisera une croissance économique durable et inclusive ainsi que la compensation de 4 millions de tonnes d’émissions de CO2.