Londres avant le Brexit et Kiev en plein « impeachment »: visite délicate pour Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendra la semaine prochaine en Europe pour l’une de ses visites les plus délicates, d’abord au Royaume-Uni à la veille du Brexit puis en Ukraine en plein procès de Donald Trump dans l’affaire ukrainienne.

A Londres, où il doit arriver mercredi, il rencontrera le Premier ministre Boris Johnson pour « réaffirmer la relation spéciale » américano-britannique et « discuter de la manière d’élargir et approfondir les liens commerciaux » après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévue pour le 31 janvier, a annoncé vendredi le département d’Etat américain.

Donald Trump soutient avec ferveur le divorce européen voulu et mis en oeuvre par le chef de gouvernement conservateur, et lui a promis un accord commercial bilatéral « énorme » et « magnifique ». Mais les négociations s’annoncent ardues malgré la proximité affichée par le président des Etats-Unis et le dirigeant britannique.

Plusieurs points de friction entre les deux pays alliés risquent en effet de parasiter les discussions, à commencer par la décision que prendra Boris Johnson dans un dossier suivi de très près à Washington: accepter ou non la participation de l’équipementier chinois Huawei au développement de la nouvelle génération de réseau mobile 5G dans son pays.

Hasard du calendrier ou choix délibéré, cette décision épineuse est attendue la semaine prochaine, a fait savoir une source gouvernementale. Comme la visite de Mike Pompeo, qui ne ménage pas ses efforts depuis plusieurs mois pour dissuader les alliés des Etats-Unis, Royaume-Uni en tête, de laisser cet acteur chinois avoir accès à leurs infrastructures sensibles.

Washington soupçonne en effet Huawei d’espionnage potentiel, malgré les démentis du groupe et de Pékin.