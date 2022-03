Le Saint-Père, le pape François, vient d’ériger un nouveau diocèse à Tshilomba, dans la province de Lomami, au centre de la République Démocratique du Congo, avec un territoire issu du démembrement du diocèse de Luiza.

Le Pape François a, par la même occasion, nommé le premier évêque de ce diocèse l’abbé Sébastien Kenda Ntumba, du clergé de Luiza, renseigne le communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), publié vendredi 25 mars 2022.

Jusqu’au jour de la prise de possession du nouvel évêque, Mgr Félicien Mwanama, évêque de Luiza, conserve les pouvoirs ordinaires sur le diocèse de Tshilomba, conclut le communiqué de la CENCO.

Le diocèse de Tshilomba se situe dans la province du Lomami (Centre-Est de la RD Congo). Il occupe la partie orientale de Luiza, comprenant la cité de Tshilomba, ville de Mwene-Ditu, la collectivité de Katshisungu, Kanincin et Mulundu ainsi que le secteur de Kanda-Kanda.

Suffragant de l’archidiocèse métropolitain de Kananga, le nouveau diocèse aura pour siège la ville de Tshilomba et la cathédrale sera l’actuelle paroisse Saint Jacques de Tshilomba.

Le nouveau diocèse s’étend sur une superficie de 11.747km2, avec une population de 1.320.000 habitants dont 729.000 catholiques. Il compte 27 paroisses, 76 prêtres diocésains, 4 diacres et 23 grands-séminariste. On y trouve deux instituts religieux féminins de droit pontifical et trois de droit diocésain, pour un total de 233 religieuses ; deux instituts religieux masculins de droit pontifical, pour un total de 6 religieux.

La nouvelle circonscription compte par ailleurs 213 catéchistes, 249 écoles catholiques et 40 institutions de santé.

Le nouvel évêque de Tshilomba, Mgr Sebastien Kenda Ntumba est né à Tshiona le 11 juin 1960. En 1980, il obtient le Diplôme d’État en Humanités Littéraires au Petit Séminaire de Kamponde. De 1980 à 1983, il étudie la Philosophie au Grand Séminaire Saint François-Xavier à Mbujimayi. Il a ensuite fait les études de Théologie à l’Université Urbanienne à Rome et a été ordonné prêtre le 9 août 1987 à Tshibala.