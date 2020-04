L’OIM apporte une assistance technique à la RDC pour freiner la propagation du Coronavirus

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a apporté lundi à Kinshasa, une assistance technique à la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre des efforts déployés pour freiner la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué de cette structure parvenu mardi à l’ACP.

L’OIM se dit avoir remis quelques kits de protection personnelle, composés de masques et paires de gants aux agents du Programme national de l’hygiène aux frontières (PNHF), de la Direction générale des migrations (DGM) et de la Police nationale congolaise (PNC) pour faire face à cette pandémie, renseigne le communiqué tout en soulignant que ces agents sont affectés aux 25 points d’entrée et points de contrôle sanitaire mis en place dans la ville de Kinshasa pour freiner la propagation de la pandémie.

Dans ce cadre, précise la source, l’Organisation internationale pour les migrations a également facilité l’installation et l’équipement de 63 points de lavage des mains. Outre ces équipements, des thermoflash pour la prise de température de voyageurs, des pulvérisateurs pour la désinfection des bâtiments administratifs, et des tablettes pour faciliter le suivi des contacts et des personnes à risque ainsi que des tentes pour servir d’abris dans des points de contrôle sanitaire stratégiques ont été remis au PNHF.

A ce jour, la RDC compte 180 cas de Covid-19 confirmés, incluant 18 décès. 9 personnes sont par ailleurs guéris et 90 autres sont dans un état stable. C’est depuis le 10 mars qu’un premier cas confirmé de coronavirus a été diagnostiqué à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, rappelle-t-on. ACP