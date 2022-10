Loïg PAVARD nommé Directeur général de Bolloré Logistics Singapour

Bolloré Logistics annonce la nomination de Loig PAVARD au poste de Directeur général de Bolloré Logistics Singapour.Directement rattaché à Cyril DUMON, Directeur général de Bolloré Logistics Asie-Pacifique, Loig aura pour mission de poursuivre le développement des activités de l’entreprise dans le pays et continuer à soutenir sa croissance sur le marché.

Loig Pavard cumule plus de 22 ans d’expérience dans le secteur de la supply chain et de la logistique.Tout au long de sa carrière chez Bolloré Logistics, il a occupé plusieurs fonctions dans la finance en Europe et en Asie avant de passer Directeur Régional Europe du Sud puis Directeur Général pour la

zone outre-mer. « Je suis ravi d’accueillir Loig au sein de l’équipe Asie Pacifique en tant que Directeur général de Bolloré Logistics Singapour. Je suis convaincu que, sous sa direction, Bolloré Logistics va continuer à prospérer et sera en mesure de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur logistique. » a déclaré Cyril DUMON.

Loig Pavard accompagnera le développement de l’entreprise en misant sur l’avancée des nouvelles technologies pour devancer les besoins des clients et atteindre l’excellence opérationnelle. Il entend également centrer ses priorités sur la gestion des talents et la promotion de solutions durables en accord

avec les engagements de l’entreprise de réduire de 30 % d’ici 2030 les émissions de CO2 du scope 3 (base de référence 2019). « C’est pour moi une grande fierté de rejoindre les équipes à Singapour et je me réjouis de poursuivre ensemble le développement de l’entreprise en travaillant sur de nouveaux projets dans les prochaines années. » a déclaré Loig PAVARD.

À propos de Bolloré Logistics

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 603 agences dans 111 pays. En plaçant le client au cœur de sa stratégie, Bolloré Logistics s’engage à concevoir des solutions novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la supply chain, l’entreprise a développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de transport au moyen d’options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche d’amélioration continue tout en agissant en tant qu’acteur éthique et responsable.

Depuis plus de 30 ans, Bolloré Logistics Singapour se spécialise dans la fourniture de solutions personnalisées pour les secteurs Cosmétique et Luxe, Santé, Pétrole & Gaz et Aéronautique. En 2012, l’entreprise a inauguré le Green Hub, sa première plateforme logistique durable de 42 000 m2 située à Pioneer Turn, puis en 2019 le Blue Hub, son hub de nouvelle génération couvrant une surface de 50 000 m2 et proposant des services destinés aux secteurs des parfums et cosmétiques.

