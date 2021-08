Le premier ministre Sama Lukonde, réagit au sujet de la proposition de loi qui vise à réserver les postes des commandements dont la présidence de la République aux congolais nés de père et de mère.

Le chef du gouvernement, s’est réservé de tout commentaire et a signifié que le gouvernement attend être saisi par l’Assemblée nationale pour se prononcer. Sama Lukonde là fait savoir lors d’une interview accordée à la presse mercredi 4 Août à l’occasion des 100 premiers jours de son gouvernement.

« Les débats d’expression, on ne peut pas les empêcher, ça fait partie de la démocratie. Aujourd’hui, une loi est déposée au niveau du parlement et il y a un processus à faire. Et dans ce processus, le gouvernement aussi doit se prononcer si ça évolue à ce niveau-là », a dit le premier ministre Sama Lukonde.

Et d’ajoute, « dans le cadre de l’Union sacrée de la nation, nous avons plus intérêt à nous concentrer sur les questions qui nous unissent plutôt que sur celles qui nous divisent ».

Cette proposition de loi qui veut écarter ceux qui ne sont pas nés de père et mère congolais à accéder à la présidence de la République fait polémique au sein de l’Union sacrée de la nation. Certains pensent que la loi Tshiani viserait à « écarter d’une manière ciblée le président d’Ensemble pour la République de la course, à l’approche des élections de 2023 ».