L’honorable Christophe Lutundula est revenu sur les innovations contenues dans la proposition de loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) déposée au mois d’août de l’année au bureau de la chambre basse pour le bon fonctionnement de la centrale.

Au cours d’une émission diffusée ce mardi 18 août sur les antennes d’une radio émettant à Kinshasa, l’ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale a dénoncé le comportement, auquel il faut mettre un terme, manifesté par les hommes d’Etat qui ont postulé à tous les niveaux au cours des dernières élections législatives et pour ceux remportés, ont cédé leurs postes aux membres de leurs familles dont femmes et enfants en lieu et place des membres de leurs familles politiques. Des bévues accumulées que l’opinion nationale a tant décriées en son temps.

Sur ce, le député national Christophe Lutundula a dévoilé les innovations contenues dans la proposition de loi, à savoir : l’interdiction à un candidat de participer à plusieurs élections ; l’interdiction d’aligner les membres de sa propre famille à la succession des congolais ; la publication des résultats doit se faire bureau de vote part bureau de vote avec comme conséquences les résultats valables sont ceux affichés dans les bureaux de vote et centres de compilations et ceux qui sont arrivés à la Ceni avec les procès-verbaux. Et les dirigeants de la Ceni devront respecter à tout prix les prescrits de la loi, a-t-il conclu.

Pour rappel, Christophe Lutundula membre d’Ensemble pour le changement de Moïse Kartumbi a fait savoir, lors du dépôt de sa proposition, que la loi électorale actuelle sur la Ceni pose des problèmes quant à sa composition et son fonctionnement qui ne permettent pas d’assurer l’indépendance, la neutralité, la transparence et l’impartialité de cette institution d’appui à la démocratie.

La loi Lutundula sur la réforme de la Ceni a été déposée le 13 août 2019. D’après son auteur, cette proposition de loi pourrait être examinée à la session de septembre.