Loi controversée sur la citoyenneté : des Indiennes bloquent des routes

Chaque nuit, Noornissa, une Indienne de 75 ans, brave le froid glacial pour participer au blocage d’une des routes principales conduisant à New Delhi, marquant ainsi son désaccord avec la loi sur la citoyenneté promue par le Premier nationalité Narendra Modi.

Depuis près de quatre semaines, Noornissa et deux cents autres femmes sont assises ou allongées en travers de l’axe à quatre voies entre New Delhi et la ville périphérique de Noida, captant l’attention du pays au milieu des manifestations contre la loi controversée accusée d’être dirigée contre les musulmans.

Les hommes montent la garde tandis que les femmes, venant principalement de la zone à majorité musulmane de Shaheen Bagh, chantent l’hymne américain des droits civiques « We Shall Overcome » contre la loi votée en décembre par le gouvernement nationaliste hindou de Modi.

La contestation ébranle l’Inde depuis l’adoption le 11 décembre de cette loi qui facilite l’obtention de la nationalité indienne pour les réfugiés d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour ceux qui sont de confession musulmane.

Les opposants à cette loi estiment qu’il s’agit de la première étape vers la création d’un registre national qui, pour beaucoup des 200 millions de musulmans indiens, pourrait faire d’eux des apatrides. Nombre d’Indiens pauvres n’ont aucun document pour prouver leur nationalité.

Les autorités ont mis en garde les manifestantes que la police les évacuerait si elles ne partaient pas, mais elles sont déterminées à rester.