L’Ivoirien Mathieu Kadio-Morokro, un magnat du pétrole, livre sa success story entrepreneuriale

L’Ivoirien Mathieu Kadio-Morokro, un magnat du pétrole, aujourd’hui Président du Conseil d’administration du groupe Pétro Ivoire, qu’il a fondé, décide de livrer sa success story entrepreneuriale à travers le livre-biographique intitulé « Jusqu’au bout du rêve ».Dans cet ouvrage « Jusqu’au bout du rêve », écrit par deux journalistes ivoiriens de renom, Agnès Kraidy et Zio Moussa, ceux-ci racontent l’histoire inspirante d’un homme qui par sa détermination et le courage, s’est imposé dans un environnement dominé par les multinationales.

Ingénieur diplômé en physique-chimie, Mathieu Kadio-Morokro, a, après une spécialisation en France eu ses premiers contacts avec le géant pétrolier Shell, où il mène une brillante carrière en tant que cadre.

Avec le temps, il se rend compte qu’il ne peut gravir tous les échelons de cette entreprise. Un jour un ami Ghanéen lui dit ouvertement qu’il ne peut pas être PDG de Shell qui est une multinationale, et que rien ne l’empêche de monter sa propre affaire.

Le déclic part de là. Conscient que son ambition ne pouvait plus se développer dans cette entreprise, il décide d’arrêter avec le groupe, alors qu’il gagnait très bien sa vie dans cette multinationale où il a eu à occuper les fonctions de directeur commercial et directeur des opérations.

L’on le taxait de « rêveur et d’utopiste », dit-il. Il négocie son départ de Shell pour 45 millions de FCFA et obtient dans les discussions le droit de conserver sa voiture de fonction. Avec cette indemnité et l’apport de certains amis, il obtient un agrément.

Esprit subtile et doué, il bâtit un groupe industriel devenu aujourd’hui un empire de l’or noir. Dans une société où le respect s’obtient de haute lutte par le travail, il porte tout l’honneur de son Abengourou natal (Est ivoirien).

