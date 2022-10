[LIVE – Burkina] Les Assises nationales de la transition minute par minute

APAnews suit à la minute près les Assises nationales convoquées les 14 et 15 octobre par le capitaine Ibrahim Traoré pour doter le Burkina Faso d’une charte de transition.10h05. Burkina (14 octobre 2022) : « Le chef de l’État voudrait que ce processus, qui sera entamé à l’issue de ces assises, soient non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. A travers ces Assises, nous avons encore rendez-vous avec l’histoire. Il faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité et préserver l’essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire», capitaine Marcel Meda, représentant Ibrahim Traoré, le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

09h58. Burkina (14 octobre 2022) : Des manifestants tentent d’accéder à la salle de conférence de Ouaga2000 où se tiennent les assises nationales.

09h50. Burkina (14 octobre 2022) : Capitaine Meda : « Si l’avènement du MPSR, le 24 janvier 2022 a suscité beaucoup d’espoir pour le peuple burkinabè meurtri et confronté à une crise sécuritaire sans précédent, il y a lieu de reconnaître que nos populations ont désenchanté quelques mois plus tard, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire. Aussi, au regard des dérapages constatés et dans le souci d’éviter l’enlisement, il s’est avéré nécessaire de redresser la barre afin de poursuivre au mieux le processus enclenché. C’est ainsi que les 30 septembre et 1er octobre, des officiers, des sous-officiers et soldats de rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la Transition, à savoir la reconquête et la sécurisation de l’intégralité du territoire national ».

09h45. Burkina (14 octobre 2022) : Plusieurs hommes politiques de l’ex-majorité et de l’ex-opposition prennent part aux Assises nationales.

09h40. Burkina (14 octobre 2022) : Le capitaine Marcel Meda représente le capitaine Ibrahim Traoré, à l’ouverture des travaux.

09h30. Burkina (14 octobre 2022) : 300 délégués prennent part aux Assises nationales, ouvertes ce vendredi matin. Ils vont adopter la nouvelle Charte de la transition.