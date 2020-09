En provenance du Tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Jackson Muleka a été officiellement présenté par son nouveau club, le Standard de Liège, le mardi 8 septembre dernier.

Arrivé à Liège samedi 05 septembre dernier, la nouvelle recrue des rouches (Standard de Liège) a signé son contrat depuis le 12 août dernier, mais n’avait toujours pas fait le déplacement de la Belgique pour raison de visa.

Peu après sa signature avec le club belge, l’attaquant formé au Katumbi football club (KFA), centre de formation installé à Lubumbashi, a effectué plusieurs tests dus à sa situation sanitaire, en attendant son visa.

Quelques jours plus tard, l’ex buteur de Mazembe âgé de 20 ans a obtenu son visa et a réussi la bénédiction de son père biologique avant que Moïse Katumbi, son tuteur et président de Mazembe, le bénisse à son tour.