L’institution de Thambwe Mwamba, met sur pied une commission spéciale de suivi du COVID-19

Le Sénat a mis sur pied, une commission spéciale chargée du suivi de la pandémie de Coronavirus en RDC, sur proposition du sénateur André Kimbuta Yango, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, au cours d’une séance plénière sous la direction de son président, Alexis Thambwe Mwamba.

Le Sénat a voté, lors de cette plénière, le calendrier de la session ordinaire de mars 2020 et la répartition des matières en commissions. Ce calendrier, qui reste ouvert, comporte neuf matières dont 5 nouvelles alors que le point relatif à la loi fixant les modalités d’application des mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire a déjà été promulgué par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Sur les 8 commissions permanentes du Sénat, quatre n’ont pas encore inscrit de matière à examiner. Il y a deux projets de loi autorisant la ratification de deux accords conclus entre d’une part le Fonds africain de développement (FAD) et la RDC et d’autre part, l’Association internationale pour le développement (IDA) et la RDC.

Un autre point concerne notamment, le projet de la loi sur les dons et la transplantation d’organes, de tissus et des cellules du corps humain par la commission socioculturelle, genre, famille et enfants ainsi que le contrôle parlementaire.

Sur 109 sénateurs, 100 ont voté oui, dont 49 par procuration, et aucune abstention.

