L’INRB compte bientôt avoir la possibilité de rendre rapidement les résultats de test du Covid-19

L’assistant du directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), le Pr Michel Kaswa, a annoncé, jeudi au cours d’une visite effectuée par le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi dans ce centre à Kinshasa que son institut aura bientôt la possibilité de rendre rapidement les résultats de test du Covid-19.

Selon le Pr Kaswa, « le Président de la République voudrait que le maximum des personnes puisse être testées, donc il est venu lui-même s’acquérir la situation pour comprendre le circuit de diagnostic, de suspicion, et de dépistage du coronavirus cliniquement appelé Civid-19 ».

L’INRB utilise des différents tests rapides qui sont sur le marché avec le go standard, a-t-il souligné, avant d’ajouter que tout le test doit pouvoir comparer le paramètre technique, la sensibilité, la spécificité, et voir « si c’est bon par rapport à la pistillaire, donc très prochainement, très probablement, il y aura cette éventualité qui est de plus en plus certaine et qu’il aurait des tests rapides sur le marché ».

Le Pr Kaswa a fait savoir que pour le moment les types de tests effectués à l’INRB sont des tests pillards de biologie moléculaire. Ce sont des tests très fiables qui prennent en moyenne 6 à 8 heures pour avoir les résultats.

En principe ce genre de test détecte l’antigène et recherche le virus lui-même, maintenant dans le test rapide a une autre méthode, il détecte souvent soit les anticorps soit les antigènes, a-t-il indiqué. A ce jour, la RDC compte 863 cas confirmés, 36 décès, 66 nouveaux cas, 103 personnes sont déjà guéries et 355 cas suspects sont en cours d’investigation, selon les derniers chiffres donnés mercredi 06 mai 2020 par l’INRB (Institut national de recherche biomédicale).

