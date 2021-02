Libye: Mohammad Menfi élu à la tête du Conseil présidentiel

Mohammad Younes Menfi a été élu vendredi président du Conseil présidentiel, par le Forum du dialogue politique libyen, réuni près de Genève sous l’égide de l’ONU pour désigner le pouvoir exécutif unifié qui devra diriger le pays jusqu’à la tenue d’élections en décembre prochain.Son colistier Abdul Hamid Mohammed Dbeibah , a été élu, quant à lui, par les 74 membres du Forum, au poste de Premier ministre, selon les résultats publiés en direct sur TV ONU. Sur la même liste victorieuse, figurent Mossa Al-Koni et Abdullah Hussein Al-Lafi qui occuperont les postes de vice-Présidents du Conseil présidentiel.

MM. Menfi et Dbeibah dirigeront désormais le pouvoir exécutif unifié qui aura pour mission de « réunifier les institutions de l’Etat et assurer la sécurité » jusqu’aux élections prévues en décembre.

Le vote de ce vendredi s’est déroulé sous le format des listes, après qu’aucun candidat au premier tour tenu mardi dernier n’ait obtenu le seuil requis, à savoir 75% des voix, sur la base du mécanisme des collèges électoraux des trois régions, la Tripolitaine (ouest), la Cyrénaïque (est) et le Fezzan (ouest).

Quatre listes étaient en lice pour briguer les postes du Conseil de Présidence et de Premier Ministre. Dans un premier round, deux listes ont été éliminées. Les membres du Forum politique ont dû voter une seconde fois pour départager les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les 74 membres du Forum politique devaient choisir entre la liste portée par Mohammad Younes Menfi, Mossa Al-Koni, Abdullah Hussein Al-Lafi, et Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, et l’autre liste présentée par Aquila Saleh Qwaider, Osama Abdul Salam Juwaili, Abdul Majeed Ghaith Seif Al-Naser et Fathi Ali Abdul Salam Bashagha.