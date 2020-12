L’artiste-musicien Jean Goulbad Kalala a évoqué, jeudi lors d’un échange avec la presse, l’éveil de conscience et l’esprit de recherche et la formation continue des artistes, parmi les conditions à remplir par ces derniers pour booster le secteur culturel en RDC.

Jean Goubald a fait savoir que le début de toute démarche constructive devrait d’abord partir de l’éveil de conscience des artistes congolais, toutes tendances confondues, face aux défis majeurs à la base du recul de leur secteur, notamment en musique et en arts plastiques où l’on dénombre un nombre important d’acteurs.

Il a, pour ce faire, lancé un appel à l’éveil de conscience de ses collègues artistes congolais, à braver leurs accointances, à unir les efforts pour rattraper le retard que le pays accuse sur le plan culturel dans son ensemble.

Le musicien congolais, a aussi invité ses pairs à se donner chacun à un exercice de remise en question sur son propre rendement et son apport à l’éducation des masses, en vue d’améliorer.

Pour lui, cette amélioration, doit tendre vers la connaissance profonde de soit, de son humanité ainsi que de son art pour permettre à l’artiste de donner à son public ce qui est en soit.

Répondant à la question sur le côté rémunérateur et épanouissant de la profession d’artiste, Jean-Goubald a affirmé qu’il « était possible de vivre de son art en RDC », soulignant que « cela dépend aussi de la manière dont chacun exploite et promeut son talent ». Cela est également possible au cas l’Etat, mettait en place une politique efficace d’accompagnement des artistes durant leur carrière.

Source: ACP