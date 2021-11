L’Ethiopie dément avoir attaqué des soldats soudanais

L’Ethiopie a qualifié de sans fondement, les informations selon lesquelles ses forces auraient attaqué des soldats soudanais dans la zone frontalière commune aux deux pays.Certains médias et individus font circuler des allégations fausses et sans fondement selon lesquelles les forces éthiopiennes auraient attaqué et tué des soldats soudanais, a déclaré le ministre d’Etat du service de communication du gouvernement, Selamawit Kassa, lors d’un point de presse.

Le journal Sudan Tribune a récemment rapporté qu’au moins six soldats soudanais avaient été tués samedi matin, lors d’une attaque de l’armée éthiopienne sur la bande frontalière.

Les médias d’Etat ont déclaré que de violents combats ont éclaté entre les forces soudanaises et les troupes éthiopiennes qui ont traversé la frontière à une profondeur de 17 km samedi. Selon Kassa, les forces de sécurité éthiopiennes ont pris des mesures contre les forces du TPLF qui ont tenté de s’infiltrer par la frontière avec le Soudan pour commettre des attaques terroristes.

Les mesures prises à l’encontre des « infiltrés terroristes du TPLF » n’ont rien à voir avec le Soudan, a-t-elle dit, ajoutant qu’elles font plutôt partie de la campagne de survie du pays. La ministre a exhorté les entités qui font des allégations sans fondement à cesser leurs activités qui, selon elle, sont destinées à gâcher les relations de longue date entre l’Ethiopie et le Soudan.

L’Ethiopie continuera à œuvrer au renforcement des relations diplomatiques avec le Soudan, a déclaré Mme Kassa. Addis-Abeba va également résoudre le différend frontalier actuel par des moyens pacifiques, et d’une manière qui tienne compte des liens historiques et de longue date entre les peuples, selon la ministre d’Etat.