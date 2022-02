René Mvutu Ngambele, président du Syndicat National des Chefs de travaux et Assistants de la République Démocratique du Congo, a dans une correspondance adressée au Directeur de cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, rappelé qu’il est la seule structure qui a annoncé la grève du corps scientifique à travers l’ensemble du territoire national.

Le président national de cette structure se dit au regret de constater que le quotas leur accordé, viole les accords et le principe d’équilibre par le fait qu’on ne lui accorde que deux délégués sur les 50 revenant de droit au banc Syndical.

Pour René Mvutu Ngambele, Mohindo Nzangi, Ministère de l’ESU veut réduire l’influence de leur Syndicat afin de ne pas trouver de réponses adéquates aux revendications des CT, Assistants et CPP.

« Le Ministère de l’ESU avance sans détour vers une année blanche, c’est une volonté avouée d’avancer sans détour vers une année blanche”, a-t-il indiqué dans cette correspondance. Et d’ajouter :“…Si le gouvernement réduit sensiblement le nombre de participants d’une structure majoritaire, laquelle détient la capacité de lever la grève sur l’ensemble du territoire national, avec qui veut il négocier ? Veut il trouver la solution et mettre fin à la grève ? Et si la grève profitait au Ministre de l’ESU qui, en réalité tâtonne encore dans la mise en œuvre du système LMD ? Sans programme et sans moyen? A qui profitera l’année blanche ?”, s’est interrogé le président national du Synacass.

Rappelons que dans un Tweet récent, René M’VUTU a accusé le Ministère de l’ESU de profiter de la Grève pour avoir le temps de préparer un curricula et étoffer un programme pour le LMD mais toujours pas disponible.

A l’allure où vont les choses, si le chef de l’État n’intervient pas pour décanter la situation, l’année blanche est imminente car l’échec était déjà prémédité.

Entre temps, le mouvement de grève continue à travers le pays, selon le SYNACASS, ce malgré que les professeurs ont levé leur mouvement de grève.



Les portes des universités et instituts supérieurs restent fermées aux étudiants, car il faut le dire en des termes clairs, 90% des établissements publics sont tenus par le corps scientifiques, dont les chefs de travaux et assistants.