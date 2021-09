Les réseaux de distribution d’eau potable et de l’assainissement à Abidjan sous télésurveillance

Les réseaux de distribution d’eau potable et de l’assainissement à Abidjan sont supervisés via un Centre de gestion intégré des opérations (CGIO), un système permettant de surveiller à distance les unités de production et de distribution d’eau potable, la qualité de l’eau et les installations techniques de l’assainissement.

Le Centre de gestion intégré des opérations (CGIO) est un outil mis en place par la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci) en vue de superviser les installations techniques d’eau potable et d’assainissement.

Selon M. Wilfried Agneroh, directeur de la transformation et du digital à la Sodeci, « la transformation de la Sodeci est en pleine accélération et l’exploitation du CGIO pour les réseaux Abidjanais, sis à la Riviera Palmeraie (dans l’Est d’Abidjan), fait partie des premiers éléments de preuves et devrait s’étendre à l’intérieur du pays ».

M. Agneroh participait à un panel sur le thème « Services et administration publics face au digital », à l’occasion de la deuxième édition de l’African digital week (ADW, édition 2021), un événement qui a réuni les professionnels du monde de l’économie numérique les 16 et 17 septembre 2021, au Boulay Beach Resort (BBR), une île dans l’Ouest d’Abidjan.

« Ce centre est une innovation dans le sens où il constitue un dispositif à la fois organisationnel, technologique et de process qui permet de co-localiser plusieurs directions sans silos, pour une meilleure efficacité du processus de dépannage de bout-en-bout, notamment depuis l’appel client (175) jusqu’au rétablissement du service », a-t-il expliqué.

De ce fait, le centre d’ordonnancement qui travaille à côté du centre de relation client, permet de géolocaliser la position des agents déjà déployés sur le terrain pour un traitement plus véloce des incidents, optimisant les délais de réparation, a-t-il renchéri.

« On a aussi au même endroit le Centre de télé-contrôle qui permet en amont, de façon pro-active de détecter des fuites ou des baisses de pression, de surveiller la qualité de l’eau pour pouvoir intervenir dès que nécessaire », a poursuivi M. Agneroh.

L’idée, soutiendra-t-il, est de faire une « télésurveillance plus fine du réseau et du dispatching » afin de maîtriser la desserte d’eau et que les ménages aient un bon débit, toutes choses qui nécessitent des équipements technologiques pour capter les données sur le réseau, les centraliser et les analyser afin d’offrir le service optimum à tous.

Cette gestion moderne, grâce aux outils technologiques permet un « diagnostic préventif et pro-actif sur notre réseau pour pouvoir intervenir de façon optimale sur tout ce qui concerne la maintenance et entretien du réseau en limitant les impacts », a-t-il souligné.

Tout ce dispositif qui a démarré depuis 2017, a permis de produire des résultats avec une hausse de 50% du taux de prise en charge des problèmes survenant sur le réseau de 2019 à 2021, a fait savoir M. Agneroh.

« En termes de maîtrise sur toute la chaîne, nous avons gagné 30 points sur le respect des délais annoncés aux clients en deux ans. En outre, nous avons sur la même période, amélioré significativement nos ratios techniques », a mentionné M. Wilfried Agneroh.

Pour répondre aux attentes d’autonomisation et de gain de temps, la société de distribution d’eau développe pour ses clients une agence en ligne « E-agence » qui devrait permettre aux clients de gérer à distance leurs services essentiels.

Cela devrait permettre notamment la consultation du paiement de factures, le suivi de la consommation, des demandes d’abonnements et des mutations, ainsi que les éco-gestes et les bonnes pratiques pour maîtriser son budget.

Le ministre ivoirien de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation, Roger Adom, s’est félicité de la tenue de l’African digital week (ADW) 2021 qui se veut un carrefour de partage d’expériences et de promotion des nouvelles technologies.

Il a visité le stand de la Sodeci et s’est dit ravi de la transformation menée par l’entreprise, en charge de la distribution d’eau en Côte d’Ivoire. Tout comme lui, le secrétaire d’Etat Brice Kouassi, a visité le stand de la société.

L’édition 2021 de l’African digital week (ADW) était organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien) en partenariat avec l’UNETEL, le GOTIC et le Club des DSI.