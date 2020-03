Les mesures de la BAD contre la propagation du Covid-19

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé des mesures fortes en termes de sécurité sanitaire pour prévenir la propagation du Coronavirus (Covid-19) dans les pays où elle est présente, comme la Côte d’Ivoire où se trouve son siège.A l’occasion d’une vidéoconférence avec l’ensemble du personnel, hier mercredi, depuis le siège de l’institution à Abidjan, Akinwumi Adesina le président de la BAD a annoncé certaines mesures : télétravail, vidéoconférences à la place de réunions physiques, suspension des visites dans les bâtiments de la banque et annulation de tous les déplacements, réunions et conférences jusqu’à nouvel ordre.

« Ma principale responsabilité vous concerne. Elle consiste à m’assurer que vos familles et vous-mêmes êtes en sécurité et que vous pouvez travailler là où vous vous trouvez dans les meilleures conditions de santé et de sécurité possibles », a précisé Akinwumi Adesina.

Selon lui, toutes les mesures nécessaires étaient en train d’être prises pour assurer la continuité des opérations de la Banque, notamment celles afférentes à la documentation électronique et aux approbations de dossiers. Tous les membres du personnel de la BAD avaient travaillé chez eux mercredi pour tester la mise en œuvre des systèmes informatiques.

La Bad a déjà pris plusieurs mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus Covid-19, dont une mise en quarantaine volontaire des employés revenant de pays à haut risque. D’autres institutions multilatérales en Asie, en Europe et en Amérique latine ont pris des mesures similaires.

Au niveau de la Bad, on avance que depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en décembre 2019 en Chine, la Banque a suivi de près la situation sanitaire à travers son centre médical, son équipe de gestion des urgences ainsi que ses comités exécutif et opérationnel pour les situations de crise. Les membres du personnel ont régulièrement reçu des conseils médicaux et des mesures de prévention ont été mises en place pour protéger le personnel et les familles contre la contamination par le virus.Un plan d’intervention à trois niveaux contre le Covid-19 a également été élaboré pour éviter, gérer et atténuer les effets de la pandémie sur les membres du personnel de la Banque et leurs familles, tout en assurant la continuité des activités en cas d’aggravation de la situation sur le continent.

« S’il vous plaît, ne paniquez pas, des mesures sont en train d’être prises », a demandé le président Adesina aux collaborateurs de la banque, ajoutant que « la situation nous appelle à changer la façon dont nous travaillons et le lieu à partir duquel nous travaillons ».

