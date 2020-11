Me Claude Nyamugabo, Ministre congolais de l’Environnement et Développement durable, s’est dit effaré après avoir suivi le reportage de TF1 diffusé dans le corps du journal télévisé de 20 heures le 19 novembre.

Le présentateur ainsi que la journaliste qui était sur terrain au Rwanda ont répété au moins trois fois qu’on ne peut trouver des gorilles de montagne qu’au Rwanda. En RDC, Claude Nyamugabo rappelle que les parcs de référence des gorilles de montagne sont Virunga et Kahuzi-Biega en RDC.

Chers amis de @TF1, meme des personnalites etrangeres vous expliquent, preuves a l’appui, qu’il existe des gorilles de montagne a Virunga et Kahuzi-Biega. Priere corriger et ne pas perseverer dans l’erreur. Bon dimanche et bon travail. 😎😎😎 CIA https://t.co/3nFpJ7cBR4

— Atoki Ileka (@AmbassadorIleka) November 22, 2020

Faites en sorte que @TF1 corrige son erreur, retweetez pour qu’il sache. #GorillesenRDC https://t.co/ytBoFQVA1V

— U.S.Embassy Kinshasa (@USEmbKinshasa) November 22, 2020

UNESCO: Exigeons un démenti public par @TF1 à propos de leur article sur les gorilles de montagnes – Signez la pétition ! https://t.co/EbFqekiOp6 via @ChangeFrance

— Djibongo Eale (@zokere) November 22, 2020

@TF1 voici les gorilles congolais. https://t.co/9pCbmVtdNX

— Gisèle KAJ Adjeta (@gisele_kaj) November 22, 2020

@TF1 le Congo est LE SEUL pays où on les trouve à l’état sauvage. Les quelques familles au rwanda et en Uganda(séquestrées) sont semi domestiquées pour des fins économiques.Apprenez vos leçons avant de raconter n’importe quoi. Les Gorilles des montagnes sont CONGOLAIS @gorillacd https://t.co/G9n4FVnJ55

— 🦋Sσɾαყα Aȥιȥ🐝 (@SORAZIZ) November 22, 2020

Les gorilles de montagne, c’est bien en #RDCongo que nous avons eu la chance de les voir nombreux, grâce au travail remarquable de préservation @IccnRdc, dans un cadre majestueux. @Tf1, merci de corriger très vite ce reportage complaisant et cette erreur. @GillesBouleau @UEenRDC https://t.co/3ubvRTlmZZ pic.twitter.com/3oOTaLZUa1

— Jean Baillaud (@jean_baillaud) November 22, 2020