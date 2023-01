Les magistrats dénoncent fermement la résolution du parlement européen

Le bureau exécutif du Club des magistrats du Maroc, a tenu une réunion d’urgence ce vendredi 20 janvier, pour examiner la résolution adoptée par le parlement, portant un regard critique sur la situation des droits de l’homme dans le royaume, en l’occurrence, sur «la situation des journalistes au Maroc », indique un communiqué publié par le bureau.

Pour rappel, la résolution en question a été votée, jeudi 19 janvier, avec 356 voix favorables et 42 voix opposées, critiquant ainsi la situation « détériorée » de la liberté de la presse au royaume, exhortant l’Union européenne à intervenir en la matière.

Ainsi, le bureau a dénoncé complètement toute forme d’ingérence dans la souveraineté judiciaire marocaine. Il a exprimé, dans le même sens, son rejet total de toute tentative d’influence sur les décisions juridiques, quelles qu’elles soient internes ou externes et peu importe leur source, qu’il s’agisse de la constitution ou des conventions internationales.

Le club a souligné dans le communiqué, que seule la justice marocaine est compétente et habilitée, conformément à l’article 117 de la constitution, à protéger les droits et les libertés, et est chargée de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes.

À cet égard, le club a condamné fermement toutes formes portant atteinte aux institutions judiciaires marocaines par le parlement européen, les considérant comme une « ingérence flagrante » dans les attributions du pouvoir judiciaire au royaume et un « empiétement » sur sa souveraineté.

Le Club a affirmé également son attachement aux valeurs et aux principes constitutionnels relatifs aux droits et libertés fondamentales y compris, la liberté de pensée, d’expression, d’opinion et de presse, la garantie des droits de la défense , le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence, et le droit à la protection de la vie privée conformément à la constitution marocaine.