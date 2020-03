Les festivités du MASA 2020 s’ouvrent à Abobo avec une parade de milliers de danseurs

Les festivités de la onzième édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) ont démarré, samedi après-midi à Abobo, une commune populaire au Nord d’Abidjan avec une parade de milliers de danseurs qui ont donné un spectacle riche en couleurs et en sons, a constaté APA sur place.Ces danseurs issus de plusieurs troupes artistiques ont donné une animation extraordinaire à l’axe carrefour Samaké-Rond-point de la mairie d’Abobo devant une foule de spectateurs émerveillés.

« C’est la première fois que j’assiste à un spectacle populaire d’une telle envergure à Abobo. Je suis émerveillé et je pense que ce genre d’initiatives doit être multiplié pour montrer une image plus positive de cette commune», a dit à APA Marcel, un jeune boulanger d’une trentaine d’années résident à Abobo depuis plus de deux décennies.

Plus tard dans la soirée, un concert d’ouverture est prévu au rond-point de la mairie d’Abobo avec des artistes comme Espoir 2000, Kerozen DJ et Ismaël Isaac.

La onzième édition du MASA, l’un des plus grands festivals culturels du continent, s’est ouverte dans la matinée autour du thème «L’Afrique-Monde» lors d’une cérémonie solennelle présidée par le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan. Plus de 40 pays africains et européens participent à cette édition 2020 du MASA qui s’achèvera le 14 mars prochain.